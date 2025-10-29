Ябълков сладкиш

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Валя Михайлова изпраща рецепта за вкусен и ароматен ябълков десерт.

ПРОДУКТИ

4 яйца, 1 ч.ч. захар, 1 к.ч. олио, 2 ч.ч. брашно, 3-4 настъргани ябълки, 1 к.ч. орехови ядки, 1 к.л. канела, 1 п. бакпулвер, 1 бр. ванилия

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разбиваме яйцата със захарта много добре и леко на тънка струйка прибавяме олиото.

Пресяваме брашното с подправките и на части прибавяме към яйчената смес. Най-накрая добавяме настърганите ябълки с орехите и бавно разбъркваме.

Изсипваме в тавичка, която предварително сме намазали с олио и набрашнили, за да се извади сладкишът по-лесно.

Печем на 180 градуса за 30-ина минути. Изчакваме 10 минути, преди да извадим сладкиша от фурната, и поръсваме с пудра захар с ванилия.