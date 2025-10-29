ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Армията от 558 399 души на държавна заплата ни стр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21601244 www.24chasa.bg

Православен календар за 29 октомври

2268

Св. прмчца Анастасия Римлянка

Преподобна Анастасия Римлянка осиротяла още на 3 години и била възпитана в манастир край Рим. Там старата и благочестива София ги учела на строг пост, молитва и труд. За християнската си вяра Анастасия била измъчвана жестоко - изтръгнали ноктите , отсекли ръцете и краката , избили зъбите , откъснали езика с клещи и накрая отсекли главата . Осакатеното тяло на девицата било хвърлено извън града. Старата София нямала сили да го погребе, но християни помогнали, трогнати от стенанията.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)