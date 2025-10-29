Православен календар за 29 октомври

Св. прмчца Анастасия Римлянка

Преподобна Анастасия Римлянка осиротяла още на 3 години и била възпитана в манастир край Рим. Там старата и благочестива София ги учела на строг пост, молитва и труд. За християнската си вяра Анастасия била измъчвана жестоко - изтръгнали ноктите , отсекли ръцете и краката , избили зъбите , откъснали езика с клещи и накрая отсекли главата . Осакатеното тяло на девицата било хвърлено извън града. Старата София нямала сили да го погребе, но християни помогнали, трогнати от стенанията.