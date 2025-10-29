ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Станислав Стоянов от Пловдив: Ако земеделец взима ...

Слънце ще ни радва на 29 октомври

Максималните температури ще бъдат между 16° и 21° СНИМКА: Pixabay

Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 16°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 6°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

