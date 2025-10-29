Пускат движението по ремонтирания участък от „Хемус“ от село Яна до София

В следобедните часове ще бъде възстановено движението в платното за София по ремонтирания участък от автомагистрала „Хемус", от село Яна до входа на столицата, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

Отсечката с дължина 8,3 км е с нова настилка, положена е геомрежа за подсилването ѝ и е подобрено отводняването. Трасето е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.

Превантивният ремонт на участъка започна от 15 септември, след като през лятото бяха извършвени геодезически заснемания за изработването на технологичния проект. Пътноподдържащото дружество работи всекидневно и завършва ремонтът дни преди определения прогнозен срок – 31 октомври, допълниха от АПИ.

На „Хемус" продължава превантивният ремонт в платното за София на 7-километров участък от магистралата между 23-ти и 30-и километър. При изпълнение на дейностите трафикът в отсечката е напълно ограничен, а движението преминава двупосочно в платното за Варна, в което са обособени по една лента за Варна и една – за пътуващите към столицата. В края на седмицата, когато трафикът е по-интензивен, може да се въвежда реверсивно движение, допълниха от АПИ.

В петък и събота ще бъдат осигурени две ленти за пътуващите към Варна и една – за трафика към столицата. В неделя и понеделник ще има две ленти в посока София и една – за Варна. При необходимост за осигуряване на по-безопасно пътуване, за улеснение на шофьорите и по преценка на „Пътна полиция" могат да бъдат въвеждани и други мерки в организацията на движение, предава БТА.

Дейностите в участъка започнаха на 21 октомври и се очаква, при благоприятни метеорологични условия, да завършват до 15 ноември.

От АПИ се извиняват на гражданите за причиненото неудобство и уточниха, че ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Тази седмица министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов посочи, че завършването на автомагистрала "Хемус" остава водещ приоритет. По думите му около 10 километра от трасето между Боаза и Дерманци вече са отворени за движение на леки и лекотоварни автомобили, а до края на годината, след приключването на довършителните дейности по път III-305, се очаква участъкът да бъде пуснат и за тежкотоварни превозни средства.