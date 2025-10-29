Вижте къде в София няма да има вода на 30 октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 30 октомври (четвъртък) 2025 г. във връзка с подмяна на спирателни кранове по ул. „Станислав Доспевски" и бул. „Владимир Вазов", ж.к. „Левски Г" се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода", съобщиха от институцията.

Прекъсванията ще са в района на:

ж.к. „Левски Г ".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: пред бл. 10.

На 30 октомври (четвъртък) 2025 г. във връзка с монтаж на водомерен възел до бл. 20, ж.к. „Сердика" се налага спиране на водоподаването от 10:30 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода", живеещи в:

бл. 20 /висока зона/.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: пред бл. 20.

На 30 октомври (четвъртък) 2025 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по бул. „Владимир Вазов", ж.к. „Хаджи Димитър" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

бул. „Владимир Вазов" от ул. „Васил Кънчев" до ул. „Милен Цветков".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: бул. „Владимир Вазов", пред бл. 10.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.