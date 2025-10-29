"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Третата линия на метрото няма да работи на 8 и 9 ноември. Причината е предстоящото пускане в експлоатация на трите нови станции от разширението на третата метролиния по бул. „Владимир Вазов" и необходимата актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковото движение. Това съобщиха от "Метрополитен" ЕАД.

Третата линия ще бъде затворена за периода от 00:00 часа на 8 ноември (събота) до 24:00 часа на 9 ноември (неделя). През този период ще бъде осигурен заместващ транспорт.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство на ползващите Линия 3 и благодарим за проявеното разбиране, пишат от "Метрополитен" ЕАД.