Депутатите подкрепиха да има гъвкаво работно време...

Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември

Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември. Снимка: pixabay

Предвиждаме около 5 - 7 ноември да пуснем топлоподаването, каза директорът на ТЕЦ-София Петър Петров. По думите му към момента прогнозата за времето сочи, че в този период ще бъде изпълнено условието за среднодневна температура от 12 градуса и дългосрочно застудяване, съобщи БТА. Ако има застудяване ще е по-рано, ако има затопляне - ще е по-късно, добави Петров.

Той обясни, че към момента е имало няколко последователни дни със среднодневна температура под 12 градуса, но не е основание за дългосрочно заструяване и заради това парното не е пуснато.

Петров увери, че ТЕЦ-София има готовност да работи през зимата.

Относно ремонта в "Дружба" той каза, че целта е той да приключи през ноември и топлоподаването на бъде възстановено.

