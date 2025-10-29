Промени в движението по "Тракия" на 30 и 31 октомври заради ремонти

На 30 и 31 октомври за изпълнение на краткотрайни ремонти дейности временно ще се променя организацията на движение в отделни участъци по АМ „Тракия" в областите Пазарджик и Бургас.

Утре - 30 октомври, от 8 ч. до 18 ч. ще се извършват ремонти в платното за София в малки участъци при 85-ти км и 86-и км на АМ „Тракия" в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата.

По същото време в участъка от 103-ти до 104-ти км ще се подменят мантинели в средната разделителна ивица, като поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Превозните средства ще преминават в свободните ленти.

В петък - 31 октомври, между 8 ч. и 18 ч. ще се ремонтира настилката в платното за София в участъка от 83-и до 85-и км. Ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще е пренасочен в изпреварващата.

На 30 и 31 октомври ремонтни дейности ще се извършват и в два участъка в област Бургас.

До 30 октомври ще продължи ремонтът на настилката в платното за София в участъка от 351-ви до 353-и км на АМ „Тракия". Строително-монтажните работи в 2-километровото трасе в област Бургас започнаха на 20 октомври, като при реализацията им е ограничено движението в активната лента в района на пътен възел „Българово". Трафикът преминава в изпреварващата лента.

На 31 октомври между 8 ч. и 18 ч. ще се извършват краткотрайни ремонти в участък с дължина 350 м при 335-и км в област Бургас. Дейностите ще са в платното за София, като ще е ограничено преминаването в активната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.