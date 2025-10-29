ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Завърши ремонтът в платното за София на магистрала...

Завърши монтажът на армировка, кофраж и болтови дюбели в участъка в ремонт на Дунав мост при Русе

1268
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ

Завърши монтажът на корнизните елементи, армировката, кофражът и болтовите дюбели в затворената 320-метрова отсечка в посока Румъния на Дунав мост при Русе. Работи се по полагането на бетон и производството на нови стоманобетонни пътни панели. От стартирането на строителните работи са изработени 673 панела.

В следващите дни ще продължи полагането на бетон и демонтажът на отводнителния колектор, както и пробиване на отвори за монтаж на мостови отводнители. Ще се полага и хидроизолация при тротоарния блок.

Припомняме, че на 4 ноември е планирано да се спре движението по Дунав мост на леките автомобили от 9 ч. до 21 ч., а на тежкотоварните автомобили за до 24 часа – от 9 ч. на 4 ноември до 9 ч. на 5 ноември. Етапът на извършваните строителни дейности в участъка в посока Румъния изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между последните два ремонтирани участъка да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на това технологично изискване в строителния процес налага пълно спиране на трафика.

Ремонтните дейности на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура".

