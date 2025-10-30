Бананови кексчета за Хелоуин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Наталия Панчева предлага интересен десерт за Хелоуин - тематични кексчета или мъфини с паяжинки.

ПРОДУКТИ

1-2 добре узрeли банана, 2 яйца, 80 г захар, 60 г разтопено масло, 60 мл мляко, 1 ванилия, 120 г брашно, 1 ч. л. бакпулвер, 1/2 ч. л. сода бикарбонат, щипка сол, 2 броя натурален шоколад, цветни захарни шрифтове за украса

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Загряваме фурната на 180°C. Намазваме с масло форма за 6 кексчета или ги покриваме с хартиени подложки.

Намачкваме бананите. В голяма купа смесваме яйцата със захарта и разбиваме. Добавяме разтопеното масло и ванилията и разбъркваме, докато се смесят. В друга купа смесваме брашното, бакпулвера, содата и щипка сол. Добавяме сухите съставки към останалите, като ги редуваме с млякото. Разбъркваме, докато се получи гладко тесто. Добавяме вътре единия шоколад, накълцан на дребно, разбъркваме.

Пълним с тази смес формите за кексчета до 2/3 от вместимостта им. Печем около 20 мин или докато клечка за зъби, поставена в центъра на кексчето, излезе чиста. Повърхността трябва да е златиста и леко хрупкава. Оставяме кексчетата да се охладят.

Разтопяваме другия шоколад и топваме вътре всяко кексче. След като глазурата се стегне, рисуваме паяжинки с цветните захарни шрифтове.