Ноември идва със слънце и температури до 22 градуса

Дъждовете около 10-и ще са предвестник за предстоящо захлаждане - краят на циганското лято

Със слънце и температури до 22° ще започне ноември, но с него идва и краят на циганското лято и от средата на месеца ни чакат дъждове и захлаждане.

Не се очакват аномалии и средната температура за месеца в повечето райони на страната ще бъде около климатичната норма, валежите - също. Повече дъжд се очаква в средата на месеца в западните части от страната, в Горнотракийската низина и по Черноморието. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

На 1 и 2 ноември ще е топло и дневните температури в населените места ще достигат 17-22°. Новата седмица ще започне със слабо захлаждане, повече облаци и валежи в крайните западни райони. Поток на Витоша СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Следва краткотрайно стабилизиране на времето и повече слънчеви часове през деня. В края на първата десетдневка ще има облаци с повече валежи в Западна и в Северна България. Дъждовете ще са предвестник на предстоящото захлаждане. Така ще се отбележи краят на сиромашкото лято.

Следва захлаждане с валежи в източната половина от страната, а

в Западна Стара планина за кратко ще превали и сняг

Дневните температури в населените места ще са до 9-14°.

От 13 до 14 ноември слабо ще се повишат температурите, ниските облаци и прегърмявания ще бъдат често явление по Черноморието, а на запад ще има сутрешни мъгли и повече слънчеви часове.

Валежи и чувствително понижение на температурите се очакват в периода 14-18 ноември. По високите западни полета валежите ще преминават в сняг, а в планините над 1200 м ще вали мокър сняг. В населените места температурите ще достигат 4-9 градуса.

На 19 и 20 ноември слабо ще се затопли. Ще има сутрешни мъгли в поречията и повече слънце през деня.

Нови валежи, предимно от дъжд, със слабо понижение на температурите се очакват в периода от 21 до 23 ноември и от 25-и до края на месеца. Тогава ще преминат поредица от средиземноморски циклони с центрове над Гърция. Ще има по-интензивни валежи в Южна България. За тези дъждовни периоди сумарно количествата валеж се очаква да бъдат до 60- 90 л/кв. м. По планините над 2000 м надморска височина ще вали мокър сняг.

През ноември по високите части на планините има снежна покривка, която не е здрава и частично покрива камъни и дупки по горските пътеки. Честата смяна на валежа от сняг в дъжд или обратно създава

тънка ледена коричка, която може да провали намеренията на зле екипираните туристи,

тръгнали да покоряват нашите планински първенци, предупреди Петър Янков.

Най-високата температура през ноември в София е измерена през 2004 г. - 25,5°, в Пловдив през 1926 и 1948 г. - 27°. Най-топло през ноември е било в Горна Оряховица - 32°, Велико Търново и Тетевен - 30°, в Ловеч и Враца - 29°.

Най-ниските температури през този месец са между -10 и -15°. Най-студено е било в Трън и Ихтиман - минус 20°. През далечната 1915 г. живакът в термометрите в София е паднал до най-ниското си ниво през ноември - минус 17,8°. С дъждове ще започне и декември.

