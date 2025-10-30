Слънчево и в четвъртък, температурите стигат до 17 градуса

Днес ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места в низините и котловините все още ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с намалена видимост. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, по южното крайбрежие ще е предимно слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат 18°-19°. Температурата на морската вода е 17°-18°, на север от н. Калиакра – 15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, а на 2000 метра – около 10°, съобщи БТА.

В петък и събота времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо. Ще има разкъсана висока облачност, а в нощните часове и рано сутринта в отделни райони в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност, на повече места покрай Дунав през втория ден. Минималните температури ще се повишат слабо и ще са предимно между 3° и 8°, а максималните в петък ще бъдат предимно между 17° и 22°, в събота с 1-2 градуса по-ниски.