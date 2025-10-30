Пуснаха движението в ремонтирания участък на магистрала "Тракия" в област Пазарджик

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението в ремонтирания участък на магистрала "Тракия" в област Пазарджик

От тази сутрин е възстановено движението на магистрала "Тракия" в област Пазарджик между 90-и и 98-и км, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Полагането на пътната маркировка е завършено вчера.

Продължават ремонтите в платното за Бургас в още два участъка в областите Стара Загора и Сливен, като движението преминава двупосочно в платното за София, припомнят от АПИ. В Стара Загора се ремонтират 10 километра между 208-и и 218-и км, а в област Сливен – 11 километра, от 262-ри до 273-ти км. В участъците в ремонт е разрешено движението в аварийната лента. При добри метеорологични условия ремонтите в област Стара Загора се очаква да завършат до края на октомври, а на трасето в област Сливен до края на ноември.

Шофьорите да се движат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, призовава АПИ. 

 Асфалтовите работи по осемкилометровото трасе завършиха на 22 октомври. 

