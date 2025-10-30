ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Добри са условията за туризъм по планините

Планина СНИМКА: Пиксабей

Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК), пише БТА.

Времето е ясно, слънчево, тихо, а снежната покривка се е стопила почти изцяло. 

От ПСС предупреждават, че след смяната на времето светлата част от деня намалява, а температурите се променят рязко след залеза на слънцето. 

В планините днес ще бъде предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, а на 2000 метра – около 10°.        

