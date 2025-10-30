Вижте къде в София няма да има вода на 31 октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 31 октомври (петък) 2025 г. във връзка с реконструкция на уличен водопровод по ул. „Марко Темнялов", ж.к. „Дианабад" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ул. „Константин Попрусинов", ул. „Марко Темнялов" и ул. „Буенос Айрес"

ул. „Никола Габровски" от ул. „Кирил Цонев" до бул. „Д-р Г.М.Димитров"

ул. „Крум Кюлявков" от ул. „Никола Габровски" до ул. „Владимир Трифонов".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Марко Темнялов" до бл. 20.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.