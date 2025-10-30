ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима с обвинения за измами в София, с фалшиви док...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21609844 www.24chasa.bg

Вижте къде в София няма да има вода на 31 октомври

1788
Вода СНИМКА: Pixabay

На 31 октомври (петък) 2025 г. във връзка с реконструкция на уличен водопровод по ул. „Марко Темнялов", ж.к. „Дианабад" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

  • ул. „Константин Попрусинов", ул. „Марко Темнялов" и ул. „Буенос Айрес"
  • ул. „Никола Габровски" от ул. „Кирил Цонев" до бул. „Д-р Г.М.Димитров"
  • ул. „Крум Кюлявков" от ул. „Никола Габровски" до ул. „Владимир Трифонов".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Марко Темнялов" до бл. 20.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Вода СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание