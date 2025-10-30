Пускат допълнителен транспорт за Архангелова задушница в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Допълнителен транспорт пуска Столичната община за Архангелова задушница на 1 ноември.

Временна трамвайни линия № 7А ще се движи с маршрут: кв. "Манастирски ливади – запад" – кв. "Орландовци".

Временна автобусна линия № 18А ще се движи с маршрут: автостанция „Орландовци" – гробищен парк „Малашевски гробища" по маршрута на автобусна линия № 18, двупосочно.

Автобусна линия № 79А ще се движи по маршрут надлез „Надежда" – ул. „История Славянобългарска" – ул. „Индустриална" – ул. „Константин Стоилов" – бул. „Ген. Данаил Николаев" – бул. „Владимир Вазов" – ул. „Тодорини кукли" – ул. „Река Велека", след което по бул. „Владимир Вазов" обратно, двупосочно.

Автобусна линия № 86А ще се движи с маршрут: автостанция „Малашевци" – ул. „Резбарска" – пл. „Сточна гара" – бул. „Сливница" – обратен завой на ул. „Опълченска" и обратно по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 90А ще се движи с маршрут: автостанция „Изток" – бул. „Ботевградско шосе" – ул. „Александър Екзарх" – ул. „Тодорини кукли" – метростанция „Хаджи Димитър" – бул. „Владимир Вазов" – ул. „Васил Кънчев" – гробищен парк „Малашевски гробища", двупосочно.

За улеснение на гражданите се допуска паркиране в следните райони: при Централни гробища – по платната на ул. „История Славянобългарска" (старо име ул. „202") и ул. „Заводска"; за гробища „Бакърена фабрика" – по платната под подлеза на ул. „Адам Мицкевич"; за гробища „Малашевци" – по ул. „Резбарска" (между ул. „Васил Кънчев" и бул. „Ген. Владимир Вазов"), както и пред централния вход на ул. „Жак Дюкло".