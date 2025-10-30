ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 31 октомври ще се променя движението между 102-ри и 103-ти км на АМ „Тракия"

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

Утре - 31 октомври, от 8 ч. до 18 ч. в участъка от 102-ри до 103-ти км на АМ „Тракия" в област Пазарджик ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица. При изпълнение на дейностите поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Трафикът ще преминава в свободните ленти, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

