Ароматни скариди на тиган

КОЙ ГОТВИ

Димитър Димитров предлага рецепта за бързо ястие, с което може да очаровате внезапните гости.

ПРОДУКТИ

200 г изчистени или цели скариди

2 с. л. масло или олио

5 скилидки чесън

1/ 2 к. ч. бяло вино

1 ч. соев сос

шепа девесил или копър

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Слагаме продуктите в дълбок тиган с незалепващо покритие.

Оставяме всичко да ври заедно на бавен огън, като го разбъркваме няколко пъти.

Отстраняваме скаридите тогава, когато сосът, който се получава по време на готвенето, остане малко и видимо по-гъстичък. Не трябва да ги пресушаваме, за да не станат като гума.

Поръсваме с нарязан свеж девесил или копър при сервиране. Нека подправката да е по ваше желание.