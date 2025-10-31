Ароматни скариди на тиган

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
Димитър Димитров предлага рецепта за бързо ястие, с което може да очаровате внезапните гости.
ПРОДУКТИ
200 г изчистени или цели скариди
2 с. л. масло или олио
5 скилидки чесън
1/ 2 к. ч. бяло вино
1 ч. соев сос
шепа девесил или копър
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Слагаме продуктите в дълбок тиган с незалепващо покритие.
Оставяме всичко да ври заедно на бавен огън, като го разбъркваме няколко пъти.
Отстраняваме скаридите тогава, когато сосът, който се получава по време на готвенето, остане малко и видимо по-гъстичък. Не трябва да ги пресушаваме, за да не станат като гума.
Поръсваме с нарязан свеж девесил или копър при сервиране. Нека подправката да е по ваше желание.