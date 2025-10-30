ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оскверниха десетки военни гробове в Берлин, надрас...

Променят движение по участък от АМ „Марица“ край село Крум

АМ "Марица" Снимка: Google street view

Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 28-и и 30-и км на АМ „Марица" поради аварийното състояние на фуга на мостово съоръжение в района на село Крум. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и е ограничено навлизането в аварийната. Трафикът ще преминава в свободната част от пътното платно и при ограничение на скоростта до 70 км/ч, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява за причиненото неудобство. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

АМ "Марица" Снимка: Google street view

