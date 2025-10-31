ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Саграда Фамилия“ стана най-високата църква в свет...

Честит рожден ден на Тодор Сотиров

Хартията - вестниците, списанията, книгите на нашата медийна група, са неговата голяма любов и пристрастие.

Рожден ден празнува Тодор Сотиров, директор на дирекция “Продажби” на “Медийна група България”. Той е човекът, който знае всяка точка в държавата, откъдето може да се купят “24 часа”, “България Днес”, “Космос”, “Идеален дом”...

Всеки читател е ценен за него. Особено в късната есен, когато върви абонаментната кампания за нашите марки.

От нас: здраве, нови абонати и високи тиражи на “24 часа”!

