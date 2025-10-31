Топло и слънчево през почивните дни – до 25 градуса

В понеделник и вторник се очакват слаби валежи, главно в крайните северозападни райони. На изток ще е облачно

Минималните температури в петък ще бъдат от 3 до 8 градуса, по Черноморието от 8 до 10 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево със средна и висока облачност, по-значителна в южните райони. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса, в южните и северозападните райони до 24- 25, по Черноморието - до 23 градуса, за района на София - до 20-21 градуса. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури ще бъдат от 6 до 11, по Черноморието до 12 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са от 19 до 24 градуса, в североизточните райони - до 23-24, по Черноморието - до 19-21 градуса, за района на София - 21 градуса. Вятърът по високите части (над 2500 м) ще бъде слаб от североизток с пулсове до 20 км/ч.

Максималните температури над 2500 м ще са от 6 до 9, а на 1500 м - от 13 до 15 градуса. В неделя минималните температури ще бъдат от 4 до 10, по Черноморието - до 12 градуса. Утрото ще бъде с краткотрайни намалени видимости, а през деня ще бъде предимно слънчево. Следобед над южните райони слънчевите лъчи ще прозират през облаци от високия етаж. Максималните температури ще са от 19 до 24, в североизточните райони до 23- 24, по Черноморието - до 17-19 градуса

В понеделник и вторник се очакват слаби валежи, главно в крайните северозападни райони. На изток ще бъде облачно. В сряда ще превалява в западните и северните райони.