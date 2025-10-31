ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Саграда Фамилия" стана най-високата църква в свет...

Православен календар за 31 октомври

Св. апли от 70-те: Стахий, Амплий и др. Св. мчк Епимах

Днес се чества паметта на няколко апостоли, които влизат в числото на 70-те Христови ученици. Те са: св. Стахий - поставен за епископ във Византия, св. Амплий - епископ в Лида, и др.

Св. мчк Епимах се родил в Египет. Родителите му били християни и го възпитали в благочестие и святост. Като чул, че в Александрия християните страдали от идолопоклонничество, отишъл в града и строшил идолите им. Управителят Апелиан заповядал да му отсекат главата.

