ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Саграда Фамилия“ стана най-високата църква в свет...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21617999 www.24chasa.bg

Акция "Зима" започва от 1 ноември в цялата страна

1784
снимка: pixabay

Последен ден за подготовка на водачите за предстоящия сезон, преди акция „Зима" да започне. Тя стартира на 1 ноември в цялата страна и е свързана с безопасността както на водачите, така и на пешеходците през студените месеци.

Продължителността на акцията е до края на месеца и условно е разделена в три кампании - първата е по отношение на безопасността на превозните средства, втората е за толерантност на пътя и третата е за технически изправни пътни превозни средства. Така, след 15 ноември всички превозни средства трябва да бъдат със зимни гуми или с такива с 4 мм дебелина на протектора, съобщава НОВА.

снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)