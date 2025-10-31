Пускат движението в ремонтирания участък от АМ "Тракия" в област Стара Загора

Движението в ремонтираното платно за Бургас в участъка от автомагистрала (АМ) „Тракия" в област Стара Загора се възстановява днес, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ). Обновеното трасе е между 208-и и 218-и км. Предвижда се трафикът да бъде пуснат около 18 ч, веднага след като се премахне временната организация на движение по време на строителните работи.

При ремонта на платното е извършена цялостна подмяна на асфалтовата настилка, полагане на геомрежа, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др., посочват от АПИ.

Строително-монтажните работи в участъка започнаха на 9 октомври, а трафикът до днес преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента в посока Бургас и една лента в посока към столицата.

От АПИ напомнят, че на АМ „Тракия" продължава ремонтът в платното за Бургас в област Сливен от 262-и до 273-и км. На обекта се работи интензивно, като на определи отсечки се полага геомрежа, в други - бетонови бордюри, основен асфалтов пласт и др. Прогнозният срок за завършването му е до края на ноември.

Ремонтните дейности във всички участъци се изпълняват по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия" от „Автомагистрали" ЕАД, допълват от АПИ.

Агенцията апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци, въведената временна организация и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.