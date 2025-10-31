Община Велико Търново осигурява безплатни автобуси за Архангелова Задушница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две безплатни автобусни линии за гражданите осигурява Община Велико Търново на Архангелова Задушница – 1 ноември. В съботния ден автобусите ще пътуват по следните два маршрута:

- Маршрут 1: Кв. „Чолаковци" – ул. „Сан Стефано", бул. „Никола Габровски" – кв. „Бузлуджа" - Дом за стари хора „Венета Ботева" – ул. „Лазурна" – кв. „Зона Б" – ул. „Стоян Коледаров" - ул. „Краков" - ул. „Беляковско шосе"- Гробищен парк. Час на тръгване от кв. „Чолаковци" – 9:30ч.

- Маршрут 2: Площад „Цар Асен I", ул. „Независимост", МДТ „Константин Кисимов" – Съдебна палата – бул. „България" – ул. „Беляковско шосе" – Гробищен парк. Час на тръгване от пл. „Цар Асен I" – 9:30ч.

Разписанието е съобразено с часа на заупокойната молитва, която ще бъде отслужена в параклиса на гробищния парк на Велико Търново в 11:00 ч. Автобусите ще спират по всички спирки на обществения транспорт, които са по маршрутите им. Инициативата е съвместна и се реализира съвместно с транспортните оператори „Надежда" и „Алекс ок", посочват от местната администрация.

Архангелова Задушница е и ден за почит към военнослужещите – венци и цветя ще бъдат поднесени на знакови войнишки паметници в старопрестолния град.