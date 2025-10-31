Ремонтирани са близо 27 км от пътя Поликраище - Елена - Сливен

С издаване на разрешенията за ползване завърши основният ремонт на близо 27 км от път II-53 Поликраище - Елена - Сливен, в областите Велико Търново и Сливен. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Инвестицията е над 50 млн. лв. Второкласният път е основна пътна артерия за направлението Велико Търново – Сливен – Ямбол и свързва Северен централен район с Югоизточен район и с АМ „Тракия". Трасето осъществява пряка връзка с европейския транспортен коридор №8 Гюешево – Кюстендил – София – Бургас – Варна, съобщиха от АПИ.

Проектът бе разделен на два подобекта – лот 31а и лот 31б. Единият е на територията на област Велико Търново, а другият в област Сливен.

Лот 31а в област Велико Търново е с дължина 11,890 км. Той започва на около 600 метра преди кръстовището с път III-4004 Джулюница – Златарица (при км 34+700) и завършва в началото на Елена при мостовото съоръжение при км 46+290. Лот 31б е в област Сливен и е 15,1 км и включва част от прохода „Вратник". Началото на участъка е при 72-ри км - между селата Майско и Стара река, преминава през с. Стара река и завършва при кръстовището с общинския път за с. Раково в района на местността „Агликина поляна". Трасето между двата участъка /от км 46+920 до км 72+000/ в област Велико Търново е рехабилитирано през 2013 г. по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013.

При изпълнението на проекта са извършени локални ремонти и реконструкции на пътното платно, където е необходимо, цялостна подмяна на асфалтовата настилка и подобряване на отводняването, нови бордюри, ограничителни системи, пътни знаци и маркировка. Почистена е канализацията на Елена и на с. Стара река, подменени са решетките и капаците на дъждоприемните и ревизионните шахти. В населените места след ремонта има пешеходни пътеки и нови тротоари и е осигурена достъпна архитектурна среда. В двете отсечки са ремонтирани общо 7 големи съоръжения. В участъка на територията на област Велико Търново са обновени 5 моста - над река Златаришка при 38-ми км, едноотворен каменен сводов мост над дере при 39-ти км, ж. п. надлез при 40-ти км, мост над река Кринковско дере при 44-ти км и сводов мост над река Златаришка при 45-ти км. В участъка в Сливенска област са ремонтирани два сводови моста над река Старорешка, при 72-ри и при 74-ти км. В този участък са основно ремонтирани 17 водостоци.

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 31а е „Пътни строежи - Велико Търново" ЕАД. Стойността на договора е 18 536 641,09 лв. с ДДС. Изпълнител на лот 31б е ДЗЗД „Строителство Лот 31" с участници ,,Пътно поддържане-Сливен" ЕООД, ,,Нивел строй" ЕООД и ,,Строителна компания Пътстрой инвест" ЕООД. Договорът им е за 31 487 071,65 лв. с ДДС. Строителният надзор и за двата лота е осъществен от ДЗЗД ,,Регионални пътища 2020", с участници ,,Строл 1000" АД и ,,Три Ес" ЕООД Стойността на договора е 442 800 лв. с ДДС. Авторският надзор е възложен на ,,Трафик холдинг" ЕООД, а договорът е за 18 000 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0031 Лот 31 „Път II-53 Поликраище - Елена- Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26.991 км, области Сливен и Велико Търново" е 50 826 790.68 лв. с ДДС. От тях 85% или 3 940 237.06 лв. с ДДС са от Европейския фонд за регионално развитие. Националното съфинансиране е 15% 695 335.95 лв. с ДДС, а собственото финансиране от страна на АПИ е 46 191 217.67 лв. с ДДС.