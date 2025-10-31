Възможна е промяна на движението по „Хемус" на 31 октомври, 1 и 2 ноември

В петък, събота и неделя при интензивен трафик и по преценка на „Пътна полиция" може да се променя организацията на движение в участъка в ремонт на АМ „Хемус". Това съобщиха от АПИ.

Припомняме, че в момента превантивен ремонт се извършва в платното за София на 7-километров участък от АМ „Хемус" между 23-и и 30-и км. Ремонтът на отсечката започна на 21 октомври и се предвижда, при добри метеорологични условия, да завърши до 15 ноември.

В края на седмицата, когато движението се увеличава ще се въвежда реверсивно движение. В петък и събота ще се осигуряват две ленти за пътуващите към Варна и една за трафика към столицата. В неделя и понеделник ще има две ленти в посока София и една за Варна. При необходимост за осигуряване на по-безопасно пътуване, за улеснение на шофьорите и по преценка на „Пътна полиция" могат да бъдат въвеждани и други мерки в организацията на движение. При образуване на колони в една от посоките е възможно за кратки интервали от време движението в една от посоките да бъде напълно ограничено с цел по-бързо преминаване на автомобилите от колоната

За повишаване на безопасността по решение на „Пътна полиция" трафикът на тежкотоварни камиони над 12 т може да бъде пренасочван по обходен маршрут от п. в. „Ботевград" по път II-17 и път I-1 София – Ботевград и ще продължат по магистралата при п. в. „Витинска река".

На АМ „Тракия" днес се пуска движението в ремонтираното платно за Бургас в участъка от АМ „Тракия" в област Стара Загора. Обновеното трасе е с дължина 10 км и е между 208-и и 218-и км. Предвижда се движението да бъде възстановено около 18 ч., веднага след като се премахне временната организация на движение по време на строителните работи.

На АМ „Тракия" продължава ремонтът в платното за Бургас в област Сливен в участък с дължина 11 км, от 262-и до 273-и км. Трафикът преминава двупосочно в платното за София, където са обособени по една лента за посока Бургас и за пътуващите към столицата. На обекта се работи интензивно като на определи отсечки се полага геомрежа, в други бетонови бордюри, основен асфалтов пласт и др. Прогнозният срок за завършването му е до края на ноември.