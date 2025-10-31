Акция "Зима" почва в 3 етапа, гумите с грайфер поне 4 мм задължителни от 15 ноември

В три епата от по 10 дни ще е акция "Зима" на Пътна полиция. Те ща са по 10 дни.

От 1 до 10 ноември полицията ще следи за безопасността на всички водачи на превозни средства. Следващите 10 дни акцент ще са пешеходците, а от 21 до 30 ноември Пътна полиция ще проверява задълбочено шофьорите, съобщи Мария Ботева. Зимните гуми или тези с поне 4 мм грайфер стават задължителни от 15 ноември. Те трябва да се ползват до края на март. Ботева призова шофьорите да спазват правилата.

Личното ни нехайство и безотговорност са причината да изпадаме в лоши ситуации през зимата, каза Иво Кацаров, главен секретар на Държавна агенция" Безопасност на движението по пътищата". Той прикани шофьорите да се подготвят преди да настъпи зимата. А шефът на Съюза на българските автомобилисти Емил Панчев призова младите шофьори да спазват правилата. Посочи, че поводът е зачестяването на катастрофи с водачи, с по-малко от две години стаж зад волана.

Всички сме на пътя и виждаме какво се случва когато човек не е внимателен и неподготвен. Ако сме добре подготвени сега, когато настъпи зимата няма да бъдем изненадани, посочи д-р Надежда Тодоровска от Българския Червен кръст.