Моторист катастрофира на пътя София – Бургас, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мотоциклетист е пострадал при катастрофа с автомобил на пътя София – Бургас. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е получен около 12:40 часа. Пострадалият е транспортиран в болница.

Временно движението при км 159 по път I-6 София – Бургас в района на разклона за Горно Камарци се осъществява двупосочно в една лента. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".