ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо Черно море е най-големият консерватор и как и...

Времето София 19° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21620828 www.24chasa.bg

Моторист катастрофира на пътя София – Бургас, движението е в една лента

872
Кола Снимка: pixabay

Мотоциклетист е пострадал при катастрофа с автомобил на пътя София – Бургас. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е получен около 12:40 часа. Пострадалият е транспортиран в болница.

Временно движението при км 159 по път I-6 София – Бургас в района на разклона за Горно Камарци се осъществява двупосочно в една лента. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кола Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание