Ограничават движението заради пловдивското дерби и шествия на феновете

Нова организация на движението се въвежда утре в Пловдив заради футболната среща между отборите на ПФК "Локомотив" и ПФК "Ботев", която ще се състои на стадиона на "Лаута". "Локомотив". От 10 до 14 часа движението ще бъде спряно изцяло или поетапно и поради провеждането на шествия от привържениците на двата отбора преди началото на мача, съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта".

Забранява се предлагането на алкохолни напитки в спортната зона в деня на мероприятието и до три часа след неговото приключване. Организацията и контролът на движението, както и охраната на мероприятието се осъществяват от ОД на МВР - Пловдив.

За времето от 11,30 ч. до 18 ч. ще бъде спряно движението на пътни превозни средства, включително и на автобусите от масовия градски транспорт, на следните участъци:

- ул. "Лев Толстой" - от кръстовището с бул. "Санкт Петербург" до кръговото с ул. "Проф. Цветан Лазаров"

- ул. "Проф. Цветан Лазаров" - от кръговото с ул. "Лев Толстой" до кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев"

- ул. "Димитър Ризов" - от кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев" до кръстовището с бул. "Освобождение"

В диапазона от 10 до 14 ч. ще се въведе временно ограничение на движението по маршрутите на шествията:

- бул. "Източен" - от кръстовището с ул. "Богомил" до бул. "Санкт Петербург"

- бул. "Менделеев" - от кръстовището с бул. "Санкт Петербург" до бул. "Освобождение"

- бул. "Освобождение" - от кръстовището с бул. "Менделеев" до ул. "Димитър Ризов"

- ул. "Отец Паисий" - от кръстовището с ул. "Константин Иречек" до ул. "Патриарх Евтимий"

- ул. "Патриарх Евтимий" - от кръстовището с ул. "Отец Паисий" до бул. "Цар Борис III Обединител"

- бул. "Цар Борис III Обединител" - от кръстовището с ул. "Патриарх Евтимий" до ул. "Света Петка"

- ул. "Света Петка" - от кръстовището с ул. "Патриарх Евтимий" до бул. "Княгиня Мария Луиза"

- бул. "Княгиня Мария Луиза" - от кръстовището с ул. "Света Петка" до ул. "Лев Толстой"

- ул. "Лев Толстой" - от кръстовището с бул. "Княгиня Мария Луиза" до кръговото с ул. "Проф. Цветан Лазаров"

Маршрутите на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт, се променят както следва:

Линия № 9

Посока: Завод "Юрий Гагарин" - ЖК "Тракия" - А12

Ул. "Съединение", десен завой по ул. "Димитър Ризов" спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение", ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина", ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия" (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 10

Посока: Ул. "Юндола" – ЖК "Тракия"- А13

Бул. "Освобождение", ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин "Алфина", обръщалото – жк "Тракия" – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", десен завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Съединение" спирка №108 - с/у "Детски свят" и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Ул. "Съединение", десен завой по ул. "Пеньо Пенев", спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят", направо по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин "Алфина", обръщалото –ЖК "Тракия" – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", десен завой по ул. "Пеньо Пенев", десен завой по бул. "Освобождение" и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 21

Посока: ТК "Марица" – ЖК "Тракия"- А12

Ул. "Съединение", десен завой по ул. "Димитър Ризов", спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение", ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина", ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия" (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 25

Посока: АПК "Тракия" – ЖК "Тракия" - А12

Ул. "Съединение", десен завой по ул. "Димитър Ризов", спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение", ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина", ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия" (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 29

Посока: Ул. "Юндола" – ЖК "Тракия" - А12

Ул. "Съединение", десен завой по ул. "Димитър Ризов", спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение", ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина", ляв завой по обръщалото – ЖК "Тракия" – А12, спирка №1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 66

Посока: Кв. "Прослав" – ЖК "Тракия" - А12

Ул. "Съединение", десен завой по ул. "Димитър Ризов", спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение", ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина", ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия" (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 99

Посока: "II автоколона" - ТК "Марица"

Ул. "Съединение", десен завой по ул. "Пеньо Пенев", спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят", направо по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин "Алфина", обръщалото –ЖК "Тракия" – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", десен завой по ул. "Пеньо Пенев", десен завой по бул. "Освобождение" и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. "Освобождение", ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин "Алфина", обръщалото – жк "Тракия" – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", десен завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Съединение" спирка №108 - с/у "Детски свят" и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.