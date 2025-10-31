ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ограничават движението по магистрала „Тракия" в посока София на 3 ноември

1368
АМ „Тракия" Снимка: АПИ

На 3 ноември (понеделник) от 8 ч. до 18 ч. за изпълнение на краткотрайни ремонти ще е ограничено преминаването в посока София по активната лента между 87-ми и 88-и км на АМ „Тракия". Трафикът в участъка ще се осъществява в изпреварващата лента. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

В понеделник от 8 ч. до 18 ч. в отсечката от 101-ви до 102-ри км на АМ „Тракия" в област Пазарджик ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица. При изпълнение на дейностите поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Превозните средства ще преминават в свободните ленти.

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

