Предимно слънчево време ни очаква на 1 ноември, температурите ще са между 19 и 24 градуса

Есен Снимка: Pixabay

Днес ще е слънчево с разкъсана висока облачност, преди обяд на места в равнините ще има мъгла. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 20°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с намалена видимост. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

В планините ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17°, на 2000 метра – около 10°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

