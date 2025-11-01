Архангелова задушница е!

Св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян. Св. прпмчци Яков Костурски, дякон Яков и мон. Дионисий (Задушница)

Християните отбелязват днес една от големите задушници от църковния календар - Архангелова. Тя е определена и за почит към загиналите за свободата и независимостта на България воини, заради което я наричат още и Мъжка задушница.

Архангеловата задушница е една от трите големи в църковния календар, която се провежда преди Архангеловден и напомня за грижата на Божите ангели за покойниците. Народът от край време я нарича още мъжка, защото на този ден се прави обща молитва за всички паднали воини за освобождаването на нашето Отечество, допълва свещеникът.

Най-голямата задушница е преди Великия пост - в съботата преди Неделя Месопустна и заради това се нарича още Велика. По време на този пост "тръгваме по пътя на духовното извисяване, на Христовите страдания", припомня отец Еленко. Пост, според думите му, "който ни изкарва на един път към Голгота на страданието на Господ с молитвата да попаднем в неговата прегръдка".

Другата голяма задушница е след Спасовден, преди Петдесетница (50-ият ден след Възкресението). Тогава се молим Светият дух да бъде и с душите, които са си отишли от този свят.

Задушниците се правят винаги в събота, защото в неделя евангелското четиво е за Страшния съд, което е очакваното второ пришествие на Господ и Спасител Исус Христос. Освен за задушниците, през цялата година съботата е определена за покойниците - денят, в който след разпъването му на кръста, "слиза в ада, при мъртвите и разчупва веригите, с които са били оковани праведниците от край време". На този ден църквата винаги се моли за всички знайни и незнайни души, представили се на Господа.