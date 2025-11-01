ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затруднява преминаването в участък от п...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21626693 www.24chasa.bg

Условията за туризъм в планините са добри

1048
Планина СНИМКА: Пиксабей

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са между 4 и 6 градуса във високите части на планините. Времето е ясно, с много слаби ветрове във високите части.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие, съобщиха още от ПСС.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) времето в планините ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17°, на 2000 метра – около 10°.

Планина СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета