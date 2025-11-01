ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Млада жена загина в сблъсък с камион на пътя Велик...

Катастрофа затруднява преминаването в участък от пътя Пловдив - Карлово

СНИМКА: АПИ

Временно движението по път II-64 Пловдив – Карлово в района на Царимир се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщи АПИ.

Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: АПИ

