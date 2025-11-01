ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Млада жена загина в сблъсък с камион на пътя Велик...

И по пътя Кюстендил - Дупница трафикът е в една лента, има ПТП

1040
"Пътна полиция" СНИМКА: КАТ/АРХИВ

Временно движението при км 0 на път II-62 Кюстендил – Дупница се осъществява двупосочно в една лента заради ПТП, предупреди АПИ.

Трафикът в района на произшествието се регулира от екип на "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

"Пътна полиция" СНИМКА: КАТ/АРХИВ

