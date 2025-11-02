ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отчитат поскъпване на зеленчуците в сезона на турш...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21629853 www.24chasa.bg

Слънчев есенен ден ни очаква на 2 ноември

2352
Есен в гората Снимка: Пиксабей

Днес ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Сутринта в равнинната част от страната ще е все още мъгливо или с ниска слоеста облачност, до обяд ще се разсеят. В повечето райони ще бъде почти тихо, в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, по-ниски в местата с по-трайна мъгла. В София максималната температура ще бъде около 20°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на много места – мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-18°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 11°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

Есен в гората Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета