Победа за национал в Германия

Утре ще е ограничено движението в активната лента при 87-ми км на АМ „Тракия“

Движението по автомагистрала "Тракия" ще е ограничено от 08:00 до 18:00 часа за краткотрайни ремонти. Снимка: Диана Варникова

Утре от 08:00 до 18:00 часа за краткотрайни ремонти в платното за София ще е ограничено движението в активната лента при 87-ми км на автомагистрала „Тракия", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), като уточняват, че трафикът в участъка ще се осъществява в изпреварващата лента.

Оттам допълват, че в същия часови интервал отсечката от 101-ви до 102-ри км на АМ „Тракия" в област Пазарджик ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица. При изпълнение на дейностите поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Превозните средства ще преминават в свободните ленти.

От пътната агенция призовават шофьорите да спазват правилата за движение, ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

От 30 октомври е възстановено движението на магистрала "Тракия" в област Пазарджик между 90-и и 98-и км.

Движението по автомагистрала "Тракия" ще е ограничено от 08:00 до 18:00 часа за краткотрайни ремонти.

