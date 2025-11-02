ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дъжд и застудяване започват от вторник

Дъжд Снимка: pixabay

Застудяването и валежите у нас започват от втория ден на седмицата. Във вторник ще вали на много места в цялата страна, а в сряда - главно в източната половина. Температурите рязко ще се понижат - първо максималните, които ще са между 10° и 15°. В четвъртък и минималните ще паднат с 3-4° и ще са предимно между 5° и 10°. Тогава вероятността за валежи намалява, дори и облачността ще се разкъсва. Само че в петък отново ще се увеличи и ще вали в цялата страна, съобщи БНТ.

