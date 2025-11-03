Майонезено-млечни кюфтета с гъби

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Маргарита Димитрова предлага различен прочит на рецептата за кюфтета. “Приготвени бързо, те са сочни и завидно вкусни. Подходящи са за празнични трапези”, пише тя.

ПРОДУКТИ

1 кг домашна кайма, 2 яйца, 2 малки глави кромид лук, сол на вкус, чубрица, черен пипер, 300 г пресни печурки, олио за намазване на тавата

За заливката:

1 кофичка кисело мляко, 100 г майонеза, малко сол, червен пипер, черен пипер, чесън на прах

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Омесваме каймата с яйцата, настъргания лук и подправките.

Оформяме от нея кюфтета, които нареждаме на разстояние в намазана с олио тава. Върху тях нареждаме и гъбите, които предварително сме нарязали на филийки.

Поливаме ги отгоре със смес, получена от разбитото с майонезата и посочените подправки мляко.

Печем млечните кюфтета в гореща фурна на 180 градуса до готовност или до лек загар на коричката. Сервираме ги на порции.