На 3 ноември рожден ден имат

Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, председател на Надзорния съвет на “Трейс груп холд” и на Обществения съвет на фондация “Трейс за хората”, председател на Български форум “Транспортна инфраструктура”
Георги Мишев, писател и сценарист
Диана Митева, финансист, председател на сдружение “Дамски форум”
Проф. д-р Веселин Методиев, историк, бивш вицепремиер и министър на образованието, почетен професор на Нов български университет
Лилия Абаджиева, театрален режисьор
Надежда Захариева, поетеса
Петър Мерков, двукратен олимпийски вицешампион по кану-каяк
Светослав Глосов, почетен председател на Камарата на строителите
Искра Донова, актриса
Мартин Мартинов, Мистър България 2009
Таня Боева, фолкпевица