Православен календар за 3 ноември

Св. свщмчци Акепсим, Йосиф и Айтал

Св. свщмчци Акепсим, Йосиф и Айтал станали жертва на гонението на персийския цар Сапор през IV в. Той издал указ да бъдат издирвани и наказвани със смърт християнските свещенослужители, ако откажат да принесат жертва на персийските божества. Първи пострадал епископ Акепсим. Той бил изправен пред съд, изтезаван и накрая посечен с меч. Другите двама разпространители на Христовата вяра също приели мъченическа смърт след дълги години в тъмница и много мъчения.



Свети Пимен Зограф Преп. Пимен Зографски

Свети Пимен Зограф е български зограф, храмостроител и книжовник. Един от 9-те софийски светци. Чества се на 3 ноември.

Роден е в София около 1540 г. Рожденото му име е Павел. Родителите му го дали да се учи на писмо, иконопис, църковно пение и светото писаниe при зографския йеромонах Тома, който служел тогава в древната градска църква "Св. Великомъченик Георги". Скоро след смъртта на родителите му, починал и неговият наставник. Павел раздал имуществото си и се отправил към българския манастир в Атон. Там получил името Пимен и изучил професията си. Според легендата, когато бил 55-годишен му се явил Св. Георги и му поръчал да се върне при народа си като духовен водач. Години наред Св. Пимен обикалял българските земи, проповядвал, строил и обновявал храмове и манастири, като ги украсявал със стенописи. Посетил първо София и нейните околности, след това бил Южна България и Бачковския манастир. Обиколил и цяла Северна България, където посетил Видин, Силистра и други градове.

Името на Пимен Зограф се среща в ктиторски надпис на Суходолския манастир. Надписът гласи: "С изволението на Отца и с помагането на Сина и изпълнението на Св. Духа изписа се този храм "Рождество Богородично" започна се през месец юли и се завърши през месец август при настойника йеромонах Пимен в лето 7113 (1606 г.) Вукомир и Павел (ктитори)".

Смята се също, че стенописите в Планиничкия манастир“Св. Никола” в Западните покрайнини, в землището на село Планиница (Бугарска Планиница), Царибродско, са също дело на Пимен Зограф и неговите ученици. Стенописите в манастирската черква в Курило, край София също се смятат за негови. Пимен Зографски е работил много из Западните покрайнини и като преписвач и миниатюрист.

Починал е в 1620 г. в Черепишкия манастир. Впоследствие турски разбойници запалили Черепишкия манастир и той изпаднал в запустение. Тогава монасите на Суходолския манастир открили гроба и пренесли мощите му своя манастир. Този манастир някога се намирал в пределите на българската Видинска епархия, но сега се намира в Сърбия, в района на Княжевац.

Православната църква е обявила Пимен Зограф за светец. Кога е станало това, не е известно. Чества го на 3 ноември. Празникът на св. Пимен Зографски - 3 ноември - е обявен Ден на българските художници.