Вижте къде в София няма да има вода на 4 ноември

На 4 ноември (вторник) 2025 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Тодор Джебаров", кв. „Манастирски ливади" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода", живеещи в района на:

ул. „Тодор Джебаров" от бул. „Тодор Каблешков" до ул. „Флора" и ул. „Иван Василев Ненов" от ул. „Майор Павел Павлов" до ул. „Младежки проход".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Тодор Джебаров" на кръстовището с бул. „Тодор Каблешков".

На 4 ноември (вторник) 2025 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Люти дол", в.з. Килиите се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 16:00 часа на клиентите на „Софийска вода", живеещи в района на:

ул. „Смесна китка", ул. „Люти дол" и ул. „Вълко войвода".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Смесна китка" на кръстовището с ул. „Люти дол".

На 4 ноември (вторник) 2025 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. 565, кв. „Левски В" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода", живеещи в района на:

ул. 564 и ул. 565.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. 564 на кръстовището с ул. 565.