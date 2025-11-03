Променят движението в участъци на АМ "Тракия" на 4 и 5 ноември

На 4 и 5 ноември от 8 ч. до 18 ч. за изпълнение на краткотрайни ремонти временно ще се променя организацията на движение в платното за София в участъци от АМ „Тракия" в област Пазарджик, съобщават от АПИ.

Утре – 4 ноември, ще се работи по настилката в 100-метров участък при 80-и км и в 300-метров участък при 82-и км. При изпълнение на дейностите ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата.

На 5 ноември /сряда/ ремонтни работи ще се извършват между 79-и и 80-и км в платното в посока София. Трафикът ще е ограничен в активната лента и ще се осъществява в изпреварващата.

Утре от 8 ч. до 18 ч. ще се подменят и ограничителни системи в средната разделителна ивица в участъка от км 100 до 101-ти км. Поради това поетапно ще се ограничава движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Превозните средства ще преминават в свободните ленти.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват правилата за движение, ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.