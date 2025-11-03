ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Португалец поискал между 3 и 4 млн. евро заплата о...

Временно движението по пътя Чудомир - Пресяк в района на Лозница е в една лента

Временно движението по път II-51 Чудомир - Пресяк в района на Лозница се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие, съобщават от агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

