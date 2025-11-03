Временно движението по пътя Чудомир - Пресяк в района на Лозница е в една лента

Временно движението по път II-51 Чудомир - Пресяк в района на Лозница се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие, съобщават от агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от пътна полиция.
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Временно движението по път II-51 Чудомир - Пресяк в района на Лозница се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие, съобщават от агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от пътна полиция.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!