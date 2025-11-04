"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам рецепта за сладък бананов хляб с шоколад и боровинки за разкош”, ни пише Румен Петров.

ПРОДУКТИ

2 узрели банана

2 яйца

100 г зехтин

100 г кафява захар

1 ванилия

190 г бяло брашно

1/2 ч.л. сода бикарбонат

1/2 ч.л. бакпулвер

80 г шоколадови капки или черен шоколад на парченца

50 г боровинки (пресни или сушени).

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Смесваме яйцата, захарта и ванилията. Разбъркваме добре.

Прибавяме намачканите с вилица банани и разбъркваме отново. В друга купа слагаме пресятото брашно заедно със содата и бакпулвера.

Добавяме постепенно и при непрекъснато разбъркване сухите съставки към банановата смес. Прибавяме шоколадовите капки, боровинките и изсипваме сместа в кексова форма, застлана с хартия за печене.

Заравняваме и печем в загрята на 180 градуса фурна до суха клечка (около 50 минути). Разрязваме хляба след окончателното му изстиване.