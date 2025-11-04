Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
“Предлагам рецепта за сладък бананов хляб с шоколад и боровинки за разкош”, ни пише Румен Петров.
ПРОДУКТИ
2 узрели банана
2 яйца
100 г зехтин
100 г кафява захар
1 ванилия
190 г бяло брашно
1/2 ч.л. сода бикарбонат
1/2 ч.л. бакпулвер
80 г шоколадови капки или черен шоколад на парченца
50 г боровинки (пресни или сушени).
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Смесваме яйцата, захарта и ванилията. Разбъркваме добре.
Прибавяме намачканите с вилица банани и разбъркваме отново. В друга купа слагаме пресятото брашно заедно със содата и бакпулвера.
Добавяме постепенно и при непрекъснато разбъркване сухите съставки към банановата смес. Прибавяме шоколадовите капки, боровинките и изсипваме сместа в кексова форма, застлана с хартия за печене.
Заравняваме и печем в загрята на 180 градуса фурна до суха клечка (около 50 минути). Разрязваме хляба след окончателното му изстиване.