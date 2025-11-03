Възстановено е движението по пътя Чудомир - Пресяк в района на Лозница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението по път II-51 Чудомир - Пресяк в района на Лозница. Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Та се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие.