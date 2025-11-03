ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОИК проверява отпуската на Благомир Коцев след под...

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21639935 www.24chasa.bg

Възстановено е движението по пътя Чудомир - Пресяк в района на Лозница

1176
Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Възстановено е движението по път II-51 Чудомир - Пресяк в района на Лозница. Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Та се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)