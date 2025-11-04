ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 4 ноември рожден ден имат

1536

Елена Вълчева, създател на PR агенция "Янев и Янев"

Проф. Радка Аргирова, вирусолог, основател на първата лаборатория по СПИН

Проф. д-р Димитър Йончев, експерт по национална сигурност, почетен професор на НБУ

Евгения Раданова, олимпийска медалистка по шорттрек, старши треньор на националния отбор по шорттрек, бивш министър на младежта и спорта

Мадлен Алгафари, психотерапевт, писател

Генерал-майор Валери Григоров, бивш директор на НС “Гранична полиция”

Любомир Христов, бивш кмет на Шумен

Христо Йовов, бивш футболист

