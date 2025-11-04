ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Психично болният мъж, вилнял в столичен ресторант,...

Ограничават движението по част от „Тракия” за два дни

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

Ремонтни дейности днес и утре в платното за София на АМ „Тракия" в област Пазарджик. Между 80-и и 82-и километър ще се ограничи движението в активната и аварийната лента, а трафикът ще преминава в изпреварващата.

Също така в участъка от 100 до 101-и км ще се ограничава движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София, а превозните средства ще преминават в свободните ленти.

А в сряда ремонтни дейности ще се извършват между 79-и и 80-и км в платното в посока София. Трафикът ще е ограничен в активната лента и ще се осъществява в изпреварващата, съобщава Нова тв.

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

