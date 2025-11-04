Пускат поетапно парното в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Топлофикация София" започва поетапното пускане на парното в София.

Абонатите, които имат желание за по-късно пускане на отоплението, следва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството.

То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост.

От "Топлофикация София" напомнят, че е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени.

Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена, съобщава БНТ.